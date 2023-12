Také si každý rok slibujete, že tentokráte to bude jinak? Že s prvním tónem koled linoucím se z obchodních center vyndáte ze skříně nejen vánoční výzdobu, ale také krabici s dárky a balicí papír, abyste to měli všechno hezky připravené s dostatečným předstihem? Pokud se vám to opět nepovedlo, nezoufejte. Inspirujte se tipy na dárky na poslední chvíli. A začněte třeba šperky.