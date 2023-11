Nevíte, co vybrat? Vyřešte to dárkovými krabičkami od BIG BOY. V jedné sadě najdete to nejlepší, co BIG BOY nabízí. Ježíškovo překvapení v sobě ukrývá jemný mandlovokokosový krém, lískooříškový krém, modrou malinu a jahody v bílé čokoládě.