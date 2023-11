O Pavlu Bobkovi (†76) lze bez nadsázky říct, že neměl jedinou špatnou písničku. Však také k jeho největším hitům patřily takové songy jako Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát, Houston, Lásko, mě ubývá sil, Veď mě dál, cesto má, Pojď stoupat jak dým, S tím bláznem si nic nezačínej… Zpěvák byl také jedním z prvních, kdo v Československu zpíval a propagoval klasický rokenrol. Zároveň se věnoval country, ostatně do Semaforu vstupoval s Country Beatem Jiřího Brabce.

Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT, kde k jeho spolužákům patřil například i Petr Nárožný , se kterým ještě čtyři roky po škole projektovali zemědělské stavby: „Rýsovali jsme prasečince, kravíny, silážní věže.“ Architektuře by Bobek zůstal asi věrný, kdyby ho kamarádky nepřihlásily do soutěže Hledáme nové talenty. Vystoupil a měl úspěch.

Pavel Bobek říkával, že má život rozdělený na dvacítky: „Prvních dvacet let jsem byl hodný syn a dobrý student. Pak jsem se po hlavě vrhl do světa rokenrolu, zažil jsem léta zhýralství a užíval si plně života. A po čtyřicítce jsem se šťastně oženil.“ V roce 1963 přijal angažmá sólového zpěváka skupiny Olympic, dvě sezony s ní vystupoval v programu Ondráš podotýká v divadle Semafor.

„Šlo spíše o to, co v těch písničkách sděluje. A protože se vedle Grossmanna potkal i s dalšími výjimečnými textaři, ať už to byli Michael Janík, Vladimír Poštulka, či Pavel Vrba, dbal na to, aby český text maximálně korespondoval s původním obsahem. To se mu podařilo vrchovatě,“ okomentoval hudební publicista Miloš Skalka.