„Kromě hrobnictví a prostituce jsem dělala všechno,“ zažertovala si svého času Ester Krumbachová, o které se obvykle hovoří hlavně jako o kostýmní výtvarnici. Každopádně byla jednou z nejvýraznějších osobností československé filmové „nové vlny“ 60. let a velmi kulantně by se dala označit za nekonformní. Narodila se před 100 lety, 12. listopadu 1923.

Byla ale také scenáristkou a režisérkou, nebo spíš spoluscenáristkou a spolurežisérkou. Své o tom věděl třeba Otakar Vávra (†100), který ji přizval ke spolupráci na filmu Kladivo na čarodějnice. S odstupem času toho určitě nelitoval, vzniklo nesmrtelné dílo. Na place by si ale byl býval rval vlasy, kdyby ještě nějaké měl.

„Jaká byla Ester? Já vlastně nevím,“ říká Chytilová v dokumentu Pátrání po Ester, který natočila devět let po smrti Krumbachové. „Netušila jsem, s jak obrovským množstvím lidí udržovala styky,“ pokračovala režisérka. „Možné vysvětlení je alkohol a sex. Hledání partnera pro ni mohlo být bleskové, byla bez skrupulí, ale taky nedůtklivá. Nesnášela blízkost, třeba pach partnera, a výsledkem její svobody se stala osamělost,“ prozradila.

Naznačila i to, jaký byl vztah Ester Krumbachové k alkoholu, o němž se dlouho jen šuškalo. „Já jí sice dala napít, ale jen tolik, kolik by jí neškodilo, a ty řeči kolem toho nesnášela. Když jsme spolu psaly, pořád si nosila kávu v malém hrníčku, jednu za druhou, a já až náhodou zjistila, že mě balamutí, neměla v něm kávu, ale rum.“

Dokument Pátrání po Ester doprovodila Chytilová shrnutím: „Pravda je, že se upila. Jako mnoho geniů neuměla a nechtěla se omezovat v žádném směru. Chtěla žít naplno až do konce.“

Ester Krumbachová se narodila 12. listopadu 1923 v Brně do rodiny sečtělé maminky židovského původu a otce, slovenského obchodníka s maďarskými kořeny. Po válce byl sice obviněn z kolaborace s nacisty, svou ženu tím ale patrně zachránil před transportem do koncentračního tábora. Později si však našel známost v Praze a o původní rodinu nejevil zájem. To poznamenalo jak matku, tak samotnou Ester, která se starala o domácnost a svého bratra. Po konci války v Terezíně pečovala o lidi zasažené tyfem.