Norská verze Ut i naturen (Venku v přírodě) by vám asi také moc nepomohla. Ale co třeba Roll out the Barrels, tedy Vyvalte sudy? S touhle písní na rtech osvobozovali mladí muži z U.S. Army Plzeň. Vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě, generál Dwight Eisenhower, pozdější 34. prezident USA, prý dokonce prohlásil, že tenhle hit pomohl jeho vojákům vyhrát celou II. světovou válku.