Nebýt vynálezu filmové a později i televizní kamery, těžko by vznikl pojem „nesmrtelné herectví“. Ať chceme nebo ne, sebevydařenější divadelní představení končí závěrečnou oponou a nikdo si je znovu nepřehraje. Film ano, zvlášť když jej čas od času reprízuje televize. Mezi nesmrtelné herce díky tomu patří i Čestmír Řanda (†62), i když od jeho úmrtí uplynulo letos už 37 roků. A je to právě 100 let, kdy se 5. prosince 1923 narodil.

A to zdaleka nebylo všechno. Princeznu měla představovat Hana Zagorová (†75), roli však odmítla. Ochotně ji za ni převzala Jorga Kotrbová (76). Dokonce ani Jiří Korn (74) jako Honza nebyl režisérovou první volbou. Role byla napsaná pro Luďka Sobotu (80), na nějž by se po úspěchu komedie Jáchyme, hoď ho do stroje diváci do kin zaručeně hrnuli. Jenže si mezi kolegy „pustil pusu na špacír“, husákovský režim zrovna nechválil, a tak dostal na Barrandově distanc…