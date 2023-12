Narodil se v roce 1938, v těchto dnech se mohl dožít 85 let, narozeniny by oslavil 19. prosince. Kdyby ovšem předčasně nezemřel 28. ledna 2007. Příčinou smrti byl revolver značky Smith & Wesson, model 36-7 ráže 38 Special.

Někteří lidé ze showbyznysu dodnes pochybují, že se jednalo o sebevraždu. „Pokud by se chtěl Karel Svoboda zabít, udělal by to s abnormální noblesou, byl by oblečený ve smokingu, seděl by u klavíru. Tohle mi k němu vůbec nesedí,“ spekulovala například zpěvačka Marcela Holanová (72), pro kterou skladatel napsal legendární song Čau, lásko.