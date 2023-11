Brazilský model Arthur O Urso je už ve světě známá firma. Proslul svou polyamorií, aktuálně má kromě manželky sedm dalších partnerek. A jeho ženě to prý nevadí.

Brazilský model neměl kvůli nadváze žádné sebevědomí. To mu dodala až Luana. „Poté, co jsem změnil životní styl a zhubnul, dodalo mi to konečně odvahu žít v otevřeném vztahu a randit s dalšími lidmi,“ přiznal v podcastu Love Don’t Judge.