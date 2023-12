„Bojí se, že se mi stane něco hrozného. Že všechny zákroky končí špatně. Ale je to moje tělo a budu si s ním dělat, co chci. Každý rok si nechávám dělat nové výplně, dávám si to darem k Vánocům,“ uvedla nekompromisně Andrea.

Svátky plánuje strávit s rodinou a přáteli, užije si prý hromadu dobrého jídla a po novém roce se vrhne do dalších zákroků. Jejím aktuálním cílem je totiž trhnout nový rekord. Tentokrát by chtěla mít největší tváře na světě.

Koníček je to sice pěkný, ale bohužel jí štěstí v lásce zatím nepřinesl. Ačkoliv má nápadníků na sociální síti požehnaně, nikdo ji prý nebere vážně. „Pokud mě osloví muži, kteří se stydí vyjít se mnou na veřejnost, hned to ukončím. Uráží mě to,“ dodala, i když přiznala, že by se opravdu ráda zamilovala. Nezbývá než doufat, že jí to brzy vyjde.