Jak se říká, proti gustu žádný dišputát. Pokud má někdo nějaký fetiš a nikomu tím neubližuje, proč ho za to odsuzovat, že? Občas je ale těžké najít drahou polovičku, která by vaše choutky sdílela. Přesně tenhle problém má i žena, která online přiznala, že má úchylku na Grinche.

Zeleného vánočního mužíka miluje natolik, že má kvůli tomu problémy ve vztahu. No aby ne. Fantazíruje totiž i o tom, jak se slavným zlodějem Vánoc laškuje v posteli. A pro to zjevně mnoho mužů nemá pochopení.

„Mám fetiš na Grinche. Můj přítel o tom ví a většinou to toleruje. Občas mi čte, aby mě dostal do nálady,“ přiznala dotyčná anonymně v diskuzi na Reddit. Z jejího přiznání se okamžitě stal virál.

„Věc se má tak, že o Grinchovi nechci slyšet, číst nebo ho vidět, chci, aby mě vo*el. A aby bylo jasno, má to tak mnoho žen,“ tvrdí odvážně.

Dále dodala, že když se jí partner zeptal, co by si přála k Vánocům, řekla mu to na rovinu. „Řekla jsem mu, ať si oblékne ten nejzelenější, nejhebčí kostým Grinche, jaký najde. Unese mě a na Štědrý den zneuctí přímo pod vánočním stromkem.“