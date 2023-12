Linda Andrade je na sociálních sítích nesmírně populární. Manželka dubajského milionáře Rickyho Andrada si žije v neuvěřitelném luxusu, o kterém se nebojí veřejně mluvit. Nedávno opět šokovala, a sice tím, co očekává od manžela na oplátku za to, že mu dá dítě. Linda s Rickym jsou totiž v očekávání a těší se na přírůstek do rodiny.

Diamanty v barvě dle pohlaví miminka, nové sídlo, protože bude potřeba prostor, čerstvé růže obden nebo masáže a wellness denně, aby se cítila dobře. To je jen zlomek z výčtu jejích požadavků za potomka.

„Chci toho moc?“ ptá se třiadvacetiletá influencerka ve videu. Dále požaduje byty na investici, nejdražší kabelky, lamborghini, aby byla stylová mamča, makeover v salonu krásy ihned po porodu nebo zlaté cihličky. No, komu by se to nelíbilo?

Linda zkrátka není z levného kraje, ale to ostatně není tajemstvím. Když se před časem svěřila, kolik a za co týdně utratí, lidé šli do kolen. Milionové cifry za koktejly a zábavu nebo statisíce za čokoládu jsou u ní na týdenním pořádku.

Některé sledující tím pořádně znechutila, jiní jí zase nevěří, že je tak za vodou, jak se dělá. Lidé Lindě často nadávají do zlatokopek, protože jí peníze dává manžel. Ona se ale brání, že s ním je už od dob, kdy opravoval myčky a byl oproti dnešku chudý jako kostelní myš.

Navíc si také nejednou postěžovala, že je život s milionářem náročný. Hodně cestuje, což ji unavuje. A bojí se, aby ji někdo neokradl, i když nutno podotknout, že kdyby dávala své bohatství na odiv o něco méně, možná by se nemusela tolik strachovat.