Adriana se zranila na TwitchConu, konvenci pro uživatele platformy Twitch. Zlomila si páteř při skoku do pěnových kostek, protože prostor nebyl dostatečně vypolstrován. Při incidentu se zranilo dokonce několik lidí, místo do měkkého dopadli totiž na beton. Hned po převozu do nemocnice jí lékaři na rovinu řekli, že je jen malá šance, že se ještě postaví na nohy.

„Přišel za mnou neurochirurg ještě před operací, protože jsem necítila nohy, a řekl mi, že neví, jestli ještě někdy budu chodit. Bylo to to nejhorší, co vám mohou sdělit. Mám velký respekt pro lidi s nějakým omezením pohybu, protože je to vážně děsivé,“ svěřila se necelé dva roky po nehodě pro podcast Just The Tips.