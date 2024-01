Saibra Noel se na sociální síti svěřila s tím, co občas jako plus size žena zažívá. Třeba když cestuje letadlem. Nejednou se jí totiž stalo, že si její spolucestující stěžovali a nechali se přesadit.

„Prostě se potřebuji dostat bezpečně a pohodlně z bodu A do bodu B. Mám stejné právo být na palubě jako každý jiný. Nehodlám ze sebe mít zlý pocit jenom proto, že nás aerolinky nacpou vedle sebe jako sardinky,“ dala jasně najevo svůj postoj.

Když o tom Saibra sdílela video, ne všichni na TikToku byli milí. Někteří se do ní pustili, že by se měla probrat. A že nemá na co být pyšná. Jiní si zase myslí, že je hvězda a moc jí fandí.