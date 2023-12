Ačkoliv hrál osmiletého Grinche, bylo Joshovi v době natáčení 18 let. K hraní se dostal ve 12 a kromě Grinche působil ještě v americkém seriálu Passions. Bohužel šlo o jeho jediné dvě role.

Josh zemřel předčasně během lékařského zákroku, na komplikace spojené s vrozenou srdeční vadou. Bylo mu pouhých 20 let.

Během života se kvůli své kondici potýkal s řadou zdravotních problémů. Oporou mu byl právě zábavní průmysl, do kterého se úplně zamiloval.

„Sledování filmů bylo mým únikem od reality. Věděl jsem, že pokud bych to dokázal, pomoci alespoň jednomu člověku uniknout od reality, jako filmy pomohly mně, byl by to skvělý způsob, jak strávit život,“ nechal se slyšet.