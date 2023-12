Mary Carey bývala hvězdou filmů pro dospělé. Fanoušků má proto požehnaně a dodnes je s nimi v kontaktu přes web kameru. Nicméně původnímu řemeslu už se naplno nevěnuje, ale je manželkou v domácnosti. Přitom byly časy, kdy měla opravdu hvězdnou kariéru, a dokonce chtěla do politiky.

Do Hollywoodu se dostala jako striptérka, než přesedlala na filmy pro dospělé. „Vždycky jsem chtěla bavit davy,“ nechala se slyšet dnes třiačtyřicetiletá manželka lékaře.

Jako striptérka si nevedla vůbec špatně, ale Mary chtěla ještě víc fanoušků. A zapojením se do pornoprůmyslu se jí to rozhodně podařilo. Aby se pak zviditelnila ještě víc, rozhodla se v roce 2003 kandidovat proti Schwarzeneggerovi, a ze 135 kandidátů se umístila na 10. místě. Se svou kampaní s názvem „porno a pistole“ rozhodně zaujala.

„Byla to zábava a přineslo mi to mainstreamovou slávu, která mi změnila život,“ vzpomíná Mary. „Bylo hezké vidět, kolik lidí mě podporuje. Byla jsem zábavná a úplně pitomá, ale srdce jsem měla na správném místě,“ smála se.

Fanoušci jí ale chyběli, a tak je baví alespoň prostřednictvím sociálních sítí. „Miluji bavit lidi a jsem pyšná na všechno, co jsem udělala. Moje práce teď vypadá jinak než dřív, ale sedí mi to. Jsem hlasitá a otevřená a mám bláznivou osobnost,“ uvedla pro zahraniční média s tím, že by žádnou ze svých zkušeností nevyměnila za nic na světě.