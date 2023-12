Caroline Duddridge udělala loni na Vánoce celkem haló, když své rodině naúčtovala štědrovečerní večeři. Na sociálních sítích z toho byl okamžitě virál, a i když Caroline někteří dost kritizovali, stála si za tím, že udělala správně. Ba co víc, letos to udělala stejně, a dokonce zdražila.

Letos dcerám zvýšila cenu o 60 korun na hlavu, ale i tak to nejspíš nepokrylo výdaje. „Je příšerné, jak vše podražilo. Nakoupíte pár drobností a hned jste v tom za tisíce (korun pozn.). A to ani nemáte plný košík a nakupujete jen běžné potraviny, ne na Vánoce,“ uvedla letos před svátky.

„Spoustě lidem se to opravdu líbilo. Někteří se dokonce nechali slyšet, že to doma zavedou stejně,“ dodala paní Duddridge na závěr. A co vy, šli byste do toho také a naúčtovali rodině štědrovečerní večeři? Hlasujte v naší anketě!