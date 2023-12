Blíží se v pořadí už čtvrtý díl pořadu Agáta a Vincent: Taky názor. Na co se můžete těšit tentokrát? V předvánočním čase dojde samozřejmě na dárky, a to nejen na ty, které si sourozenci navzájem přinesou, ale i na ty, které jim utkvěly v paměti z minulosti.

Na přetřes ale přijde i tygřice Karlose Vémoly, Vincentova sexuální orientace či kopanec Jaromíra Soukupa. Závěrem Vincent konfrontuje sestru otázkou, jestli si myslí, že by byla slavná i bez mámy, herečky Veroniky Žilkové. Co na to Agáta odpoví, se podívejte na videu.