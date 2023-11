„Ano, jsem v přechodu. Bojovat s tím nejde. Je to na začátku, ale cítím změny. Někdy mi není dobře. Nedokážu pocit přesně pojmenovat. To, že se zpotíš jak dveře od chlíva, a říkáš si, jestli to není proto, že je prostě vedro. Ale najednou nikomu vedro kolem není. Tak si říkáš, aha, to je ono. Je to nepříjemný, ale není to nic, z čeho by se člověk měl hroutit,“ řekla Super.cz Alice s tím, že padesátka se projevuje i v tom, že se hůř bojuje s kily navíc.