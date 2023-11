„Člověk vždycky když má pocit, že se mu daří, tak dostane ránu z hůry. Já jsem přišel o syna, což byla krutá rána a my jsme to překonávali těžce. Člověk si tak občas vzpomene, kde třeba udělal chybu,“ prozradil v emotivním povídání.

O to větší strach měl v životě také o svou jedinou dceru Jiřinu Annu a prozradil také, jak to ona má s muži a zda jí do výběru partnera zasahuje. „Dneska je to u těch mladých takové no… vy prostě nevíte, co chcete,“ rýpnul si zpěvák.