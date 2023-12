Marie Rottrová (82) před pár dny oslavila 82. narozeniny. Stále vypadá skvěle a jak říká, mladistvého ducha si udržuje i díky svému muži Milanu Říhovi, který je o patnáct let mladší.

„Je to určitě skvělé mít vedle sebe mladšího muže. Já jsem tím pádem obklopená mladými lidmi. Já se neobklopuju důchodci. Mě to nebaví. Já mám i v kapele mladší kluky, mladé vokalistky a baví mě to být s nimi. I to myslím člověka omladí. Mám svěží mozek, mysl, je to důležité,“ řekla Marie Rottrová moderátorce Gabriele Wolfové v naší talk show Retrojízda.

Jak sama říká, na svého muže nežárlí. „Já se neklepu. Naopak po koncertě, když mi nějaký mužský přinese kytku, tak jemu to hrozně vadí. Já se neklepu, nemám proč, mám skvělého muže,“ usmívá se zpěvačka.

Říha je jejím třetím manželem. Je si jistá, že do třetice všeho dobrého u ní platí. „Jsem o tom přesvědčená, funguje to báječně, oslavili jsme osmnácté výročí seznámení. Máme za sebou sedm let manželství. Výročí slavíme vždy. Já ale slavím všechno, svátky, narozeniny, všechno. Jsem slavící tip,“ usmívá se Marie.

Co je nejvíce spojuje? „Máme společnou muziku a lásku k přírodě. A cestování. Ale můj muž by cestoval víc, než jsem ochotná cestovat já. Já mám ráda cestování po Evropě, on by rád do exotiky, to mě moc nezajímá, nebaví. Evropa je nádherná, spoustu koutů jsem ještě neviděla. Baví mě Itálie, Španělsko. Dobré jídlo a víno. To máme oba rádi,“ dodala Rottrová, která již 28. prosince vystoupí v O2 Areně.