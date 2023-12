Dress code na předávání hudebních cen Český slavík zněl jasně - black tie. Zejména pánové se ale z nějakého důvodu rozhodli večer oživit saky ve všech možných barvách, jen ne „black“. Co na to říká hvězdný stylista Filip Vaněk? Oceňuje originalitu Richarda Krajča či Milana Peroutky, nebo už mu to přijde přes čáru? Co si myslí o tom, když muži nosí kabelky, nebo o tom, když se slavné páry na společenské události snaží sladit? Filipovu podrobnou analýzu těch nejodvážnějších outfitů ze Slavíků si můžete poslechnout v našem pořadu Fashion Boss 12. 12. 2023.