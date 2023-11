Milujete svou komfortní zónu, ze které téměř nevystupujete. To však partnerovi vadí, protože chce ve vztahu zažívat něco nového. Pokud mu to nedáte, opustí vás.

Pokud něco partnerovi říkáte, vypadá to, jakože si vymýšlíte. Vaše slova vůbec nezní upřímně a partner vám nevěří. Napravte to a dokažte mu, že ho milujete.

Chcete všechno hned, ale čekat nebudete. To je hlavní problém vašeho vztahu. Ať už se jedná o sex, nebo jiné věci, partnerovi na vás vadí to, jak se chováte. Dejte mu čas a prostor, jinak se bude cítit jako ve vězení.

S partnerem spolu vůbec nemluvíte. Nejste k sobě otevření, a to je kámen úrazu ve vašem vztahu. Pokud na tom nezapracujete, partner odejde. Nečekejte, že vám partner bude číst myšlenky. Pokud vás něco trápí, řekněte to na rovinu, jinak bude vytvářet záhadné scénáře.

Jste velký perfekcionista a to vašemu vztahu škodí. Navíc vypadáte, jakože se s partnerem nudíte. Váš partner nechce po svém boku člověka, který vypadá unaveně. Ukažte mu svou dravost a překvapte ho.

Berte život takový, jaký je, a nesnažte se svého partnera změnit jen proto, že si myslíte, že by měl být jiný. On nemá rád změny, které si nepřipustí on sám. Netlačte na něho a nechte všemu volný průběh.