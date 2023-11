Býci jsou rozhodně ta znamení, která si ve své posteli přejete mít. Nejenže mají velkou fantazii, ale jsou považováni za největší milovníky a romantiky zároveň. Býci bývají mimořádně chápaví a vědí, co jejich partnerka vyžaduje. Při sexu koukají na to, co vyžaduje jejich partner. Jsou jemní, citliví a oddaní.

Raci jsou odjakživa považováni za hráče, kteří milují předehry. Hlavně na začátku se dokážou svému partnerovi maximálně přizpůsobit, aniž by on něco řekl. Umějí rozpoznat, co je dobře, ale také to, co partner nechce. toto hvězdné znamení pro vás udělá maximum.