Konec týdne nastal. Spolu s ním přichází na řadu i den zúčtování, především co se milostného života týče. Některá znamení zvěrokruhu budou mít dnes večer štěstí, druzí se musí připravit na bolestní prozření a milostná zklamání. Kdo se může dnes večer radovat, a kdo ho naopak propláče?

Milí Berani, nedělní večer bude pro sex jako dělaný. Kromě toho, že vás partner potěší romantickou večeří a kouzelným dárkem, musíte se připravit na to, že jednou to vašemu partnerovi stačit nebude. Těšte se a užívejte si.

Býci, u vás doma zavládne nuda a stereotyp. Ačkoliv se pokusíte o něco nového, váš partner to odmítne a raději půjde spát. Naopak, pokud se budete držet zajetých pravidel, která u vás doma v posteli jsou nastavena, můžete se připravit na to, že o romantiku nouze nebude.

Milí Raci, v nouzi poznáš přítele, říká jedno české pořekadlo. A týkat se to bude i sexu. Pokud se vám ve vašem partnerském životě nebude dařit, dobrá rada od kamarádky nebude na škodu. Zkuste také otevřeně mluvit se svým partnerem a vězte, že jedině tak bude váš miláček spokojený.

Milí Lvi, nebuďte sobci a poslouchejte svého partnera. Protože pokud si neustále budete dělat, co chcete, a to především ve vašem milostném životě, partnera to přestane bavit. Naslouchejte, diskutujte a buďte k sobě otevření.