Druhý listopadový víkend je tady. Spolu s ním se pojí i tajná sexuální přání a nové praktiky, které bychom chtěli se svým partnerem vyzkoušet. Na co se dnes večer můžeme připravit a kdo by se měl raději sexu vyhnout?

Beran

Ženy narozené ve znamení Berana mají opravdu zvídavou povahu. Kromě toho, že rády experimentují a zkoušejí nové věci, mají opravdu chuť dělat odvážné a nespoutané věci. A právě tuto povahu na nich muži milují a bude tomu tak i tento večer. V sexu nebudou mít nikdy dost a rády budou zkoušet nové výzvy.

Býk

Býci se na víkend opravdu těšili. Kromě toho, že nechají své pracovní povinnosti stranou, se odvážou i po stránce sexu. Budou mít opravdu mnoho času, aby vyzkoušeli něco nového. Jejich nepředvídatelná a vzpurná povaha je přivádí k mužům, kteří na nich často ulítnou a nedokážou jim říct ne, ani když zjistí, že nejsou jedinými muži na jejich aktuálním seznamu.

Blíženci

Blíženci, o tomto víkendu se raději věnujte jiné činnosti, než je sex. Se svým partnerem se zkuste zaměřit na jiné příjemné aktivity, mezi které může patřit návštěva kina nebo romantická večeře při svíčkách.

Rak

Tichá voda břehy mele. U Raků toto pořekadlo platí dvojnásobně. Když se jim někdo líbí, probouzí to v nich skutečnou vášeň. Jejich odvaha pouštět se do zakázaných oblastí z nich dělá zkušenější ženy v sexu, který si s nimi však užijí jen vyvolení. Proto se o tomto víkendu máte opravdu na co těšit.

Lev

Říká se, že Lvi jsou nejlepší v posteli, a na tom je opravdu něco pravdy. Ženy ve znamení Lva jsou hrdé, ale zároveň hravé a vynalézavé. Bývají předzvěstí kvalitního sexu, který je pro muže potěšením. Pánové, gratulujeme, dnes večer se máte opravdu na co těšit.

Panna

Panny budou tento večer dominantní, rády se budou předvádět a potěší muže dobrým tancem na klíně. Od svého partnera budou očekávat jen to nejlepší. Od svého partnera budou po sexu očekávat dárky a velkou pozornost.

Váhy

Váhy dnes večer budou chtít zkusit novou polohu, která se nazývá pozice kovbojky. Pozice spočívá v tom, že muž leží na zádech a žena je na něm rozkročená, pohled na něj je pro ni ztělesněním blaženosti. Muž si tuto polohu bude užívat a jeho přání bude jediné, aby dnešní noc trvala co nejdéle.

Foto: Profimedia.cz Milé dámy, milí pánové. Dnes si užijete horečku sobotní noci. A to opravdu v pravém slova smyslu. Nebojte se experimentovat a zkoušet nové věci.

Štír

Štíři, dnes večer to s Vámi bude divoké. Nejenže budete zpočátku ke svému partnerovi zdráhaví, ale postupem času se necháte dobývat do té chvíle, kdy zjistíte, že to pro vás může přinést jisté výhody. Večer patří vám, užijte si ho.

Střelec

Střelci budou o víkendu tak unavení, že sex je nebude zajímat. Ale to jen do chvíle, kdy jejich partnerka vyvine větší iniciativu a ukáže, že svého partnera opravdu miluje. Pokud i nadále chcete tvrdit, že na sex nemáte náladu, zapomeňte. Vaše partnerka na to čeká.

Kozoroh

Ženy, zpozorněte. Pokud jste narozené vy nebo váš partner v tomto hvězdném znamení, máte se na co těšit. Vaše drahá polovička vás totiž překvapí sexem v nejméně očekávanou dobu. Partnera budete vzrušovat i během klasického vyndávání myčky. Večer bude jen váš, tak si ho maximálně užívejte.

Vodnář

Vodnáři již od rána sní o tom, že si se svou partnerkou užijí trochu romantiky. Vězte, že jejich představy jsou natolik dobrodružné, že vám k tomu jedna noc stačit nebude. Kromě toho, že vás partner či partnerka překvapí něčím novým, se dozvíte i velmi příjemnou novinku.

Ryby