Nový rok nám nastal a spolu s ním je čas na změny. Asi to zná téměř každý, protože si lidé ke konci starého roku rádi dávají předsevzetí, čeho by v novém roce chtěli docílit. Ale co se zamyslet i nad svým sexuálním životem? Pokud se začínáte ve vztahu trochu nudit nebo jen chcete zkusit něco nového, Nový rok je pro to ten nejlepší den. Všichni známe staré a dobré české pořekadlo, jak na Nový rok, tak po celý rok…

Žebřík

Tato poloha spočívá v tom, že se partnerka pevně opře o dveře, skříň nebo se doslova rozplácne o zeď. Následně jí partner roztáhne nohy a ruce od sebe, přitiskne na ni svou hruď a začne ji pomalu, ale jistě uspokojovat. Kdo by čekal přímý sexuální akt, je na omylu. Partner používá své ruce, kterými do své partnerky postupně vniká. Jeho prsty začnou brouzdat jejím tělem, až žena dosáhne svého vrcholu. A to ne jednou, ale hned několikrát po sobě. Pokud je žena dostatečně uspokojena, svého vrcholu během této polohy docílí i partner. Jak a kam, už je jen na vás.

Rytmus

Opravdu tím nemyslíme známého slovenského rappera, ale tempo, jímž sexuální akt bude probíhat. Během tohoto aktu je pro ženu důležitá především intenzita a rychlost pronikání. Je obecně známo, že ženy milují pomalé vnikání do své komnaty, při kterém si užívají každý dotyk partnera. Při této poloze je nejlepší, když žena leží na zádech a partner ji má v celé její kráse před sebou. Jak nebo čím do své partnerky začne pronikat, záleží na jeho kreativitě.

Protisměr

Určitě se nejedná o nějakou velkou zvláštnost. Záleží na vás, jak vám to bude vyhovovat. Pokud máte ráda polohu na koníčka, jistě oceníte i protisměr. Zkuste si na svého partnera sednout zády k němu, čímž dokážete intenzitu a rychlost určovat sama. Pokud milujete orální uspokojování, sedněte si partnerovi přímo na ústa a do těch svých vezměte jeho úd. Při této poloze dosáhnete zaručeně oba orgasmu.

Most