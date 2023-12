Zajímá vás, co si pro nás na tento týden připravily hvězdy? Podle všeho některá znamení čeká bolestné prozření, při němž se dozvědí opravdu nepříjemné zprávy. Jiná znamení se zase mohou těšit na lásku, romantiku a oddanost svého partnera. Patříte mezi ty, kteří se mohou těšit, nebo se musíte bát? To se dozvíte v erotickém horoskopu na tento týden.

Beran

Milí Berani, vy se tento týden nemusíte vůbec ničeho obávat. Nejenže vám věci v osobním životě půjdou přesně tak, jak si představujete, ale i v tom sexuálním budete mít o radost postaráno. Váš partner se vám bude dvořit a bude si vás předcházet. Splní vám každé vaše přání, a pokud máte nějaké skryté sexuální touhy, nebojte se mu to říct. On bude mít radost, a vy se tak ve vztahu můžete posunout o další krok dále.

Býk

Milí Býci, tento týden pro vás nebude vůbec dobrý. Od začátku týdne se začnete hádat se svým partnerem, až to dopadne tak, že s vámi nebude chtít vůbec spát. A to nejen intimně, ale ani v jedné posteli. Jestli to takhle půjde dál, rozejdete se.

Blíženci

Ani vy, Blíženci, nezoufejte. Budete se tento týden moci těšit na opravdu romantické večery po boku svého partnera. Kromě toho, že si vás bude předcházet, pozve vás na dobrou romantickou večeři a wellness pobyt. Tento týden vám hvězdy opravdu přejí, proto si to maximálně užívejte.

Rak

U vás to bude tak napůl. První polovina týdne bude příjemná a romantická, ta druhá bude opravdu na ostří nože. Se svým partnerem se začnete hádat opravdu o hloupostech. Pokud nechcete, aby se vztahy před Vánocemi ještě více zhoršily, ustupte a zkuste najít společná řešení. Pokud nechcete v posteli ustoupit a sex budete neustále odmítat, partner si najde jinou. A to brzy.

Lev

Milí Lvi, važte si toho, koho máte po svém boku. Nejenže se na svého partnera můžete maximálně spolehnout, můžete se rovněž připravit na to, že při vás bude stát i v té nejtěžší možné chvíli. Děkujte mu a v oblasti sexu mu splňte to, co si bude přát. Nové sexuální polohy vám pomohou oživit vztah a vnést do něj něco nového.

Panna

Milé Panny, tento týden vám sexuální hvězdy budou přát. Se svým partnerem zažijete opravdu osmý div světa a poznáte něco nového. Kromě toho, že si to pravidelně budete rozdávat v přírodě, i vy vystoupíte ze své komfortní zóny. Budete to chtít každý večer – a ne jednou.

Foto: freepik, Internet Týden plný vášně, erotiky, romantiky a bouřlivého sexu. Těšte se

Váhy

Milé Váhy, připravte se na nečekané prozření. Svého partnera načapáte v posteli s jinou, a nejenže se vám nebude omlouvat, ale dokonce vám nabídne, abyste se přidali. Sex ve třech je totiž něco, co si přeje. Pokud chcete zažít něco nového, nebraňte se tomu a ukažte mu, kdo vlastně jste.

Štír

Štíři, po sexuální stránce bude tento týden opravdu bohatý. Partner pro vás připraví velké překvapení, ale navíc bude chtít sex téměř každý večer. Máte dámské problémy a na sex nemáte ani pomyšlení? Tak na to zapomeňte, tohle není omluva.

Střelec

Milí Střelci, tento týden bude opravdu pestrý. Kromě toho, že se ze začátku budete se svým partnerem hodně hádat, přijde následně milostné usmiřování. Partner vám ukáže, že si vás váží a splní vám každý váš sexuální sen.

Kozoroh

Tento týden bude sexu opravdu přát. Milujte se a užívejte si, že se máte. Pokud se oddáte všemu, co si pro vás partner připraví, budete opravdu spokojení.

Vodnář

Tento týden bude skutečně romantický. S partnerem si zajdete do vířivky, kde si to několikrát rozdáte. A vůbec se nebudete obávat, že by vás někdo přistihl. Naopak to vás nejvíc vzrušuje.

Ryby