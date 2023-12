Pro někoho méně známá a především náročná poloha. Ocení ji především milovníci jógy, kteří jsou na takové akrobatické kousky zvyklí. Lehněte si na podlahu a prohněte se do mostu. Stabilitu udržujte pomocí natažených rukou a nohou. Klečící partner vás může držet za boky. Tímto způsobem procvičíte všechny svaly v těle.

Během sexuálního aktu by žena měla stát na jedné noze a druhou si omotat kolem těla svého partnera. Je nutné, aby žena dokázala udržet rovnováhu. Můžete k tomu využít stěny ložnice, o které se budete zapírat. Až přijdete na tu nejlepší techniku, která vám vyhovuje, posílíte tím nohy a celý střed těla.

Poloha pro odvážné a divoké povahy. Jak to probíhá? Svými dlaněmi se zapřete do podlahy, skrčte se a nechte svého partnera do vás vstoupit. Následně zvedněte jednu nohu, kterou si muž položí na rameno. Totéž opakujte s druhou končetinou. Během této polohy zapojíte všechny své svaly najednou. Tato poloha vám nahradí intenzivní týdenní kardio.