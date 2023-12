Každý by si přál mít doma sexuálního partnera, který bude přizpůsobivý a se kterým si užije pořádného vzrušení. Existují však muži narození ve znameních, se kterými se na sexu prostě neshodnete. Někteří z nich vyžadují sadistický sex, druzí jsou lenoši, ale setkáte se i s těmi, kteří jsou během samotného aktu protivní. Máte je doma?

Blíženci

Muži narození v tomto znamení se na sex vysloveně těší. Užívají si ho plnými doušky a jsou rádi, pokud mohou při samotném aktu své partnerce ubližovat. Rádi se inspirují drsným pornem nebo filmy podobnými Padesáti odstínům šedi. Pokud máte doma takového partnera, nezbývá vám nic jiného než se přizpůsobit.

Rak

Raci na první pohled vypadají jako dravci, ale ve skutečnosti jsou to hrozní lenoši. Pokud jim řeknete, že se chcete pomilovat, a začnete pro to něco dělat, Rak bude pouze nečinně sledovat a čekat, co se bude dít. Nečekejte od něho, že vás bude chtít uspokojit. Jde mu jen o jedno, a to je jeho vlastní slast.

Střelec

Střelec bývá dobrodruh a bojovník. Zároveň umí být pěkně protivný, a to především v tom momentě, kdy nedosáhne toho, čeho by chtěl. Pokud máte doma partnera narozeného v tomto znamení, připravte se na to, že sex s ním bude doprovázen hádkami a neshodami.

Panna