Milí Berani, poslední týden tohoto roku bude takový stereotyp. Pokud se chystáte na nové sexuální hrátky, zapomeňte na to. Není na to ten správný čas.

Milí Býci, vám tento týden bude přát štěstí. Poslední týden tohoto roku bude sice trochu náročnější, ale vězte, že se máte opravdu na co těšit. Co se sexuální stránky týče, pro svého partnera si na Silvestra připravíte opravdu bohaté překvapení.

Milí Lvi, važte si toho, koho máte po svém boku. Nejenže se na svého partnera můžete maximálně spolehnout, můžete se rovněž připravit na to, že při vás bude stát i v té nejtěžší možné chvíli. Děkujte mu a v oblasti sexu mu splňte to, co si bude přát. Nové sexuální polohy vám pomohou oživit vztah a vnést do něj něco nového.