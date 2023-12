Milí Berani, tento týden se dozvíte, že vás partner již několik let podvádí. Vy se však k této situaci postavíte s nadhledem a uvědomíte si, že ani vy nemáte čisté svědomí. Jak to vyřešíte? Záleží na vaší trpělivosti a toleranci.

Milí Býci, tento týden se připravte na radost, romantiku, vášeň a bouřlivé noci plné sexu. Kromě toho s partnerem zjistíte, že chcete svůj sex obohatit o něco nového. Co to bude, je jen ve vašich silách.

Milostný týden vám bude opravdu přát. Nejlepším dnem v týdnu se pro vás stane pátek 22. prosince. To si doma s partnerem v klidu sednete a zjistíte, že po sobě toužíte jako na začátku vztahu. Rozdáte si to několikrát za večer a řádit budete jako zamlada.

Milí Střelci, partnerovi raději zavčasu zamávejte. Pokud to neuděláte, potvrdíte si jen, co již delší dobu víte. Že vás podvádí, a to s nejednou ženou. Pokud si to zrovna rozdává s vámi, nezapomene přitom napsat i těm ostatním.