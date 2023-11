Potkali jste partnera, o kterém si myslíte, že je ten pravý? Po všech stránkách si rozumíte, ale nejste si jistí, co má rád? Světe, div se, ale rozhoduje především znamení zvěrokruhu, a to nejen o tom, jak vám to bude klapat, ale především o tom, jaký sex s partnerem můžete zažít.