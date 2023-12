Lidé narození v tomto znamení jsou dobrodruzi. Pokud máte doma partnerku, která se narodila ve znamení Kozoroha, připravte se na to, že tichý sex s ní rozhodně nezažijete. Žena miluje hlasité sténání, a pokud je dobře uspokojena, uslyší to celá ulice.

Pokud máte doma ženu narozenou ve znamení Raka, připravte se na hlasitý sex. Navíc je velký problém, pokud žijete v jednom domě se svými rodiči. Ti tak vždy uslyší, kdy si to se svou partnerkou rozdáváte a jak dobře vám to jde. Pokud nechcete, aby partnerka křičela, musíte jí ucpat ústa. Čím to bude, necháme na vás.