Znamení zvěrokruhu nám nejen prozradí něco o našem partnerovi, ale především nám pomohou se dozvědět, co nám hvězdy předpovídají na dnešní večer, který bude pro některé v sexu naprostým propadákem. Ti se totiž natolik ztrapní, že už se před svým partnerem nebudou chtít nikdy ukázat. Naopak jiní zažijí sex, jaký ještě nikdy neměli. Mezi které patříte vy?

Beran

O tomto hvězdném znamení víme, že je dravé a jde si vždy za svým. V oblasti sexu tomu není jinak. Pokud si totiž muž nebo žena ve znamení Berana něco umane, jde si tvrdě za tím. A právě dnes svým chováním narazí. Partner se během sexu urazí a celý akt ihned ukončí. Příště ho raději poslouchejte.

Býk

Ani Býci nebudou mít dnes na růžích ustláno. Ačkoliv večer bude vypadat jako skvěle vydařený, žena to svým neustálým stěžováním si a fňukáním pokazí. Partner si totiž chce užívat klidu a romantiky, ale opravdu nechce celou milostnou předehru poslouchat to, co jste dnes udělali a kdo vám ublížil.

Blíženci

Naopak Blíženci se dnes večer mohou těšit na opravdu bohatý sex. Vše začalo už ráno, kdy si lidé narození v tomto znamení pravidelně vyměňují SMS se svým partnerem. Toho se během dne snaží navnadit na večer. Jen co partner přijde domů, rozdáte si to v předsíni. Tím však nekončíte a postupně si projdete všechny místnosti v bytě.

Rak

Raci se dnes večer mohou těšit na sex, který ještě nezažili. Jejich partner totiž přijde se zcela novým nápadem, což především ženy narozené v tomto znamení ocení. Pokud navíc máte i vy svůj nápad, partnerovi ho řekněte. Dnešní noc bude opravdu dlouhá.

Lev

Milí Lvi, u vás to bude tak napůl. Pokud to nechcete zkazit, raději se věnujte klasice, kdy především ženy převezmou iniciativu. Pokud ale chcete neustále konverzovat, raději zavolejte své kamarádce, se kterou to proberete.

Panna

Milé Panny, konečně se přestaňte tvářit, jako by vám někdo ubližoval. Váš partner chce vedle sebe dravou a odvážnou ženu, ale opravdu se nechce dívat na znuděnou sfingu, která nemá zájem. Buďte kreativní a začněte svého partnera uspokojovat ihned po jeho příchodu domů. Ukažte mu, že vám na něm záleží.

Váhy

Váhy, na soulož dnes večer zapomeňte. Nejenomže jste od rána podrážděné, ale zároveň jste i unavené. Pokud jen nechcete pod partnerem ležet jako tvrdá prkna, počkejte si na druhý den. Mohlo by se vám jinak stát, že partner půjde raději jinam.

Štír

Štíři, tento večer bude dělaný přímo pro vás. Můžete se těšit na dobrodružství, nekončící orgasmus a divočinu, kterou jste si vždy přáli. Váš sex se bude odvíjet podle vzoru 50. odstínů šedi. Máte se opravdu na co těšit.

Střelec

Milí Střelci, vy se sexu s partnerem neoddávejte. Nedopadlo by to dobře. Naopak samo uspokojování je pro vás dnes večer jako dělané. Váš partner se rozhodne, že půjde s kamarády na pivo. Vy si doma zatím udělejte klidný večer, během kterého se oddáte sexuálním hrátkám sami se sebou.

Vodnář

Lidé narození ve znamení Vodnáře budou mít dnes večer opravdu bohatý sex. Nejenže partner bude chtít zkusit nějaká nová místa, ale především se připravte na to, že vás u toho nachytá vaše nebo partnerova maminka. Vaše hlasité sténání ji natolik vyleká, že se půjde podívat, co se děje.

Ryby