Kromě sexu, jednotlivých poloh a různého sexuálního uspokojení se této oblasti týká i výdrž. Věděli jste, že jednotlivou výdrž lze porovnávat i podle znamení, ve kterém je váš partner narozen? Podívejte se, s kým zažijete dlouhý a nekonečný sex a od koho nečekat žádné zázraky.

Beran

Beran nesnáší stereotyp a miluje experimentování. Nerad se nudí a vysloveně nesnáší předehru. Pokud ho ale chcete potěšit, měla byste ho hýčkat novým podnětem. Tím může být nové sexy prádélko nebo erotická hračka. Miluje hlasité projevy a křik. V posteli vydrží dlouho a sexuálním hrátkám se dokáže oddávat i celou noc.

Býk

Býci jsou v oblasti sexu neuvěřitelně draví a mají velkou výdrž. Než vlastní uspokojování, dají přednost sledování ženské krásy. Miluje svádění ženy a komplimenty na jeho osobu. Pro Býka je důležitá předehra. Potrpí si na drahé parfémy a klidnou hudbu.

Blíženci

Nečekejte, že si s Blížencem užijete pořádného sexu. Lidé narození v tomto znamení chtějí jedno, a to uspokojit se. Je jim jedno, jak dlouho to trvá jejich protějšku. Pro Blížence je typické, že je do několika minut hotov, a tím celá sexuální idylka končí.

Rak

S Rakem není sex jednoduchý. Nemá rád obyčejné a stereotypní ženy, ale zároveň vedle sebe nechce dračice. Pokud mu žena přizpůsobí svůj styl sexu, dočká se odměny. Rak umí o svůj protějšek pečovat a čeká, že si ho žena bude předcházet.

Lev

Lev je typická kočkovitá šelma, která si jde za svým. A to nejen v běžném životě, ale i v tom sexuálním. Není to stydlivka, která by se bála ukázat a zkusit něco nového. S tímto hvězdným znamením se dočkáte skvělého sexu.

Panna

Lidé narození v tomto hvězdném znamení na první pohled působí znuděně. Pokud se však naplno otevřou a oddají se svému partnerovi, poznají něco nového. Panna není typ, co by vydržel celou noc, ale sex před spaním, nebo po probuzení, rozhodně neodmítne.

Váhy

Lidé narození v tomto hvězdném znamení milují dotyky, oddanost a komplimenty. Pokud jim ukážete, kdo je doma pánem, podřídí se vám. Partner je rád informovaný o tom, co jeho přítelkyni dělá dobře, a na to se snaží zaměřit. S výdrží to tak veselé nebude.

Štír

Štíři nejsou dobří sexuální partneři. Toto hvězdné znamení je sice vášnivé, plné emocí a nepředvídatelné, ale co se sexu týče, má jasně daná pravidla. Milují orální uspokojování a jak mile jsou hotoví, končí pro ně celá zábava.

Střelec

Lidé narození v tomto znamení jsou opravdoví střelci i ve skutečném životě. Nikdy nesází na jistotu a rádi zkouší nové věci. Jakmile dosáhnou svého, jsou spokojení a zaměří se na svou partnerku.

Kozoroh

Kozoroh je seriózní a nemá rád žádné odvážné věci. Co se sexu týče, miluje klasiku a stereotyp. Nejvíce ho uspokojí představa, kdy partnerka leží na něm, hraje si s jeho tělem a sama si určuje intenzitu pronikání.

Vodnář

Lidé narození v tomto znamení milují romantické předehry. Mezi ně patří i klasická masáž nohou, během které se Vodnáři dokáží uspokojit. To však není konec, následuje stav, kdy se zaměří na svou partnerku, dokud i ona nebude spokojená.

Ryba