Nikdo není dokonalý – a týká se to i vztahů. Ačkoliv se může zdát, že vidíte dokonalý pár, který si je souzen, opak může být pravdou. Nikdy nečekejte, že dokonalost, kterou vidíte na první pohled, je pravá. To ale neplatí pro následující znamení zvěrokruhu, která jsou si skutečně souzena. Některé páry jsou předurčeny k tomu, aby se k sobě hodily a doplňovaly se i v nedokonalostech.

Lidé narození v těchto hvězdných znameních jsou jako stvořeni pro ideální a k tomu romantický vztah. Jsou to osobnosti, které mají cit pro harmonii a pro to, aby věci ve vztahu fungovaly přesně tak, jak mají. Partneři, kteří jsou narozeni v těchto hvězdných znameních, si umí užívat společné aktivity. Mají lásku k přírodě, svému domovu, ale také k potomkům. V životě se dokážou velmi snadno shodnout a vzájemně si vyjadřují obdiv. Přesto mohou občas narazit na rozdíly, a to především co se sexuální stránky týče. Býk často vyhledává vášeň a dravost, ale Panna hledá klid a pohodlí.