O tom, co si nejvíce přejeme, jen málo dokážeme se svým protějškem hovořit. Existují však výzkumy, které nám prozradí, co podle znamení, ve kterém jsme se narodili, v sexu vyžadujeme. Sedí to i na vás nebo na vašeho partnera? Pokud ano, zamyslete se nad tím, jak ho dnes večer potěšit.