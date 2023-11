Beran se bude cítit dnes večer doslova nabitý energií. Zůstane déle v práci a hrozí, že partnerka se ho doma vůbec nedočká. Druhý den jí to však řádně vynahradí, a to hned nad ránem.

U Býků to dnes večer bude jeden velký problém. Kromě toho, že si to rozdají se svou švagrovou, může se jim navíc stát, že je u toho manželka nachytá. I tak se jim ta představa líbí a vzrušuje je zároveň.

Váš vztah dnes večer projde velkou proměnou. Za vše může vaše iniciativní partnerka, která se rozhodne udělat tlustou čáru za stereotypem. Máte se v posteli na co těšit, ale dávejte si pozor na slova. Pokud řeknete něco, co se vaší milé nebude líbit, může to špatně dopadnout.