Z Roberta a Richarda už rostou mladí muži, staršímu je sedmnáct, mladšímu patnáct, a s maminkou už se moc fotit nechtějí. Tentokrát ale na rodinný snímek s mladším bráchou Ronem kývli. Jak je z fotografie vidět, Roník je trošku víc i po tátovi, zatímco starší kluci jako by mamince z oka vypadli.

To, jak její synové rychle rostou, okomentovala i sama Lucie. „Máme se. Nějak to letí,“ napsala k fotografii se svými třemi chlapy bývalá modelka, která se letos po skončení mateřské dovolené pustila do kariéry moderátorky.