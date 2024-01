Na veselce vypadala naprosto senzačně a to, že si procházela zdravotními komplikacemi, na ní rozhodně nebylo vidět. „Obcházela jsem tenhle rok doktory všeho druhu. Znám už podle mě úplně všechny,“ svěřila se herečka s tím, že pro ni rok rozhodně nebyl jednoduchý. Dovedlo ji to však k uvědomění si, že zdraví a rodina a blízcí jsou to nejdůležitější.