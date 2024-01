Destinace slavných k trávení vánočních svátků a konce loňského roku se zdají být tentokrát jasné. Kdo nevyrazil do Karibiku nebo do Mexika, jako by nebyl. Do oblíbeného letoviska Los Cabos zavítal kromě rodiny Cindy Crawford také třeba zpěvák Robin Thicke se svou snoubenkou April Love Geary (29), která si s sebou vzala navíc podobně žensky tvarované kamarádky.