Článek
Diváci Bachelora se každou epizodu těší nejen na vývoj dějové linky a nové zvraty, ale také na to, v jakém modelu se na televizních obrazovkách objeví moderátorka Zorka Hejdová (35).
K romantické reality show totiž hravé a proměnlivé outfity patří, a právě Zorka umí i překvapit. Společně se stylisty sází jak na elegantní, tak odvážnější stylingy a není se tedy čemu divit, že jsou pak i středem diskuzí na sociálních sítích.
Nejnovější epizoda se nesla v duchu Barbie. Zatímco dívky oblékly růžové šaty, Zorka zazářila v černé třpytivé róbě, kterou doplnila dlouhými rukavicemi, výrazným náhrdelníkem, rudou rtěnkou a velmi elegantním účesem.
Na sociálních sítích pak prozradila, že velmi podobné šaty už lidé mohli vidět. A to na hollywoodské herečce Margot Robbie (35), která podobný kousek vynesla právě na jednu ze slavnostních premiér filmu Barbie.
„Margot je one&only, ale dovolili jsme si půjčit její ikonický Barbie look a miluju to,“ napsala Zorka Hejdová ke srovnávací fotografii, na které vynikají oba modely.