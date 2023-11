Princezna z Walesu v rámci svého titulu čestné plukovnice Irských gard ve středu zavítala do Robertsonových kasáren v Derehamu v hrabství Norfolk, kde navštívila tamní 1. dragounský pluk Královské gardy. A jelikož se jen tak něčeho nezalekne, s odhodláním sobě vlastním se ujala řízení vojenského obrněného vozidla…

Kate si oblékla maskáčovou bundu a helmu a v kasárnách Swanton Morley usedla do sedmitunového vozidla Jackal 2 vybaveného kulometem.

Desátník Darreyl Tukana, jenž usedl vedle Kate, princeznu nejprve odvezl do úkrytu jednotky a pak ji nechal převzít řízení, měla vojáky odvézt zpět na místo, odkud přijeli.

„Byla přirozená. Doma jezdí v Land Roveru, řekl jsem jí, že je to úplně to samé, jen musí pomaleji. Užívala si každý kousek té cesty,“ prozradil Tukana.

Na otázku, zda toho musel Kate hodně učit, odvětil: „Ne tak moc, jen jsem před nastartováním zapnul pár věcí, protože je to jiné než u auta. Zařadil jsem rychlost a řekl jí, ať řídí jako normální auto.

V cíli se princezna nechala slyšet, že to bylo opravdu skvělé, a dodala: „S ohledem na velikost vozidla skutečně velmi dobře reaguje.“ Následně jí byly ještě předvedeny zbraně a vyzkoušela si i létání s dronem.

Poté na kasárnách mluvila s členy pluku a jejich rodinami. „Ptala se na život v armádě a na nasazení mého manžela a celkově byla opravdu přátelská, bylo to moc milé. S každým mluvila individuálně, představila se dětem a zeptala se, jak se jmenují a kolik je jim let, bylo to prostě milé,“ prozradila Kate Ormston (31), jejíž manžel seržant Paul Ormston v pluku působí.