K poměrně netradičnímu kroku ve snaze o sebeuvědomění u svého dnes již exmanžela se uchýlila britská zpěvačka Paloma Faith. Ta se nyní svým fanouškům na sociálních sítích svěřila, co udělala proto, aby si Leyman Lahcin uvědomil, o co přišel, když se spolu rozešli…

Paloma začala dávat svým sledujícím rady, co mají dělat, aby přežili rozchod. Číslo jedna bylo zablokovat si jeho telefonní číslo. Další rada zněla, aby se ujistili, že svého ex mají zablokovaného i na všech sociálních sítích a v jiných médiích, kde je to jen možné…