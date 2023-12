„Nedávno jsem začal trochu víc cvičit a běhat, ale mám to takový nahoru dolů, takže chvíli makám a chvíli moc ne. Teď píšu nové věci na pátou desku, do toho letní koncerty, to zabere hodně času i energie, ale jsem za to rád,“ popsal tehdy zpěvák.

Nás zajímalo, jak společně dokážou po rozchodu fungovat. „Musím říct, že to je asi vzácný, ale máme spolu hezký, přátelský vztah. Nikdy jsme si nic špatného neudělali, takže i to nahrávání a natáčení bylo moc fajn,“ svěřil se muzikant.

„Vzniklo to hodně spontánně. Já odjakživa miluju Vánoce a tohle období, tak jsem nedávno takhle v noci napsal vánoční song. Když jsem usínal a přemýšlel, jak bude vypadat videoklip, napadlo mě, že by bylo hezký si po letech spolu se Sabinou zahrát bok po boku. Ale do toho mě napadlo, že má krásnej hlas a že by mohlo být zajímavý spojení to nenechat jenom u společném videoklipu, ale spojit to v duet. Tak se tak stalo a máme spolu vánoční song Polární hvězda,“ dodal.