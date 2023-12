Je to asi pět let, co se jí podařilo zhubnout a byla se sebou spokojená. A poté našla herečka Jitka Sedláčková (62) konečně i velkou lásku, bratra svého kolegy Tomáše Töpfera, Pavla Töpfera. I když je s ním šťastná a spokojená, přiznala, že vedle něj zase přibírá.

„Můj partner si potrpí na turistickou gastronomii, takže mě vyžírá. A on má rád plnoštíhlé ženy. Už jsem se ale vzbouřila a odmítám po tříchodovém menu aspoň sladkou tečku,“ smála se Jitka. „Chci s tím zase pohnout, protože cítím, že by to nějakých pět kilo dolů chtělo. Zatím nosím pod šaty stahovací kalhotky,“ připustila, když jsme se potkali na představení nové kolekce cvičitelky Hany Kynychové (55).

V jídelníčku velké změny neplánuje, o to víc vyhledává pohyb. „Ráda jsem běhala venku, teď už je to tedy indiánský běh, protože už jsem starší. Dělá mi to dobře nejen na tělo, ale i na duši, protože jako každý člověk mívám myšlenky, které nejsou úplně příjemné,“ svěřila se.