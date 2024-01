Belohorcová si užívá nového roku, a zároveň bilancovala rok 2023. „Byl to krásný rok. Byl to rok plný zkoušek, v naší rodině to bylo těžké, co se týká zdraví mých rodičů, můj muž přišel o maminku. Přišli jsme o pár kamarádů, ale máme nyní kolem sebe skvělou partu lidí,“ dodala Belohorcová.