Těsně před koncem roku přišla smutná zpráva z Británie. Náhle zemřel herec Tom Wilkinson, kterého si diváci určitě vybaví z mnoha filmů. Výraznou roli měl v komedii Do naha!, která dodnes rozesmává spoustu diváků. Bylo mu 75 let.

Za roli v muzikálu získal v roce 1997 cenu Bafta. Oscarové nominace pak přišly za role ve filmech Michael Clayton a V ložnici. Slavný snímek Do naha! o amatérských striptérech se díky svému úspěchu dočkal po 26 letech i pokračování na kanálu Disney+ streaming series. Dohromady se Wilkinson objevil v celkem 130 filmových a televizních projektech. Svobodnému povolání se začal věnovat v 18 letech, kdy byl požádán, aby režíroval divadelní hru. Vystudoval Královskou akademii dramatických umění a první příležitostí na obrazovce pro něj byla role v sérii First Among Equals.