Andre Braugher je českým divákům známý hlavně z role Raymonda Holta v seriálu Brooklyn 99. Herec byl za své herecké umění nejen z této komediální série celkem jedenáctkrát nominován na cenu Emmy. Odešel po krátké nemoci ve věku 61 let.

Bez kapitána Holta si seriál Brooklyn 99 dovede představit málokdo. Objevil se ve 153 epizodách, a to mezi lety 2013 a 2021. Právě za roli v tomto seriálu byl čtyřikrát nominovaný na cenu Primetime Emmy. Andre Braugher se ovšem proslavil i díky seriálu Zločin v ulicích, za který cenu Emmy získal v roce 1998. Druhé ocenění pak přišlo za roli Nicka Atwatera v sérii Povolání: Zloděj v roce 2006.

Andre Braugher byl absolventem Stanfordské univerzity a herecké umění studoval na divadelním oddělení prestižní The Juilliard School. Na plátně debutoval v roce 1989 ve filmu Glory po boku Morgana Freemana, Denzela Washingtona a Matthewa Brodericka. Během své kariéry se objevil v řadě dalších filmů, svůj hlas ale propůjčil třeba i do animovaných projektů. V době své smrti měl mít rozpracované dva projekty, animák Scoob!: Holiday Haunt a seriál Netflixu s názvem The Residence.