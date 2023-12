O’Neal hrál od začátku šedesátých let, nejúspěšnější jsou jeho filmy z let sedmdesátých jako Love Story, zmíněný Papírový měsíc, Barry Lyndon, Příliš vzdálený most nebo Co dál, doktore? Rodině už kondolovaly například Barbra Streisand, Mia Farrow nebo Sharon Stone. Se všemi si zahrál.